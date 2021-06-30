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30 червня 2021, 13:46 526

У Києві затримали чоловіка, який ножем вдарив лікаря "швидкої"

30 червня 2021, 13:46 526
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Фото: Нацполіція
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У Києві чоловік вдарив ножем у живіт працівника швидкої медичної допомоги, в результаті чого потерпілого з пораненням госпіталізували до лікарні

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Києва.

Подія трапилась у квартирі на вулиці Генерала Жмаченка у Дніпровському районі. Жінка викликала швидку медичну допомогу під час конфлікту з п’яним сином.

Фігурант, побачивши лікарів, підійшов до одного із медичних працівників та ударив ножем чоловіка у живіт, а після скоєного втік з місця події. Потерпілому медики надали невідкладну допомогу та госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали 47-річного киянина. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у Святошинському районі столиці п’яний пішохід штовхнув велосипедиста на проїжджу частину - під колеса вантажівки, внаслідок чого хлопець загинув на місці.

ушпиталення поліція конфлікт швидка допомога медики

 
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