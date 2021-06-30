Заміна Кравчука в ТКГ Офісом президента поки не планується

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В Офісі президента поки що не розглядають можливість заміни 87-річного голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леоніда Кравчука через раніше перенесену ним операцію на серці

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Поки що не розглядається (заміна – ред.). Треба трохи почекати, щоб подивитися і на стан, і послухати прогнози лікарів, - розповів Подоляк.

Як повідомлялося, вчора Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Того ж дня раніше у Раді з'явився законопроєкт Зеленського про великий герб України. Доповідати про необхідність прийняття законопроєкту під час його розгляду в Раді має перший президент Леонід Кравчук.