В Раді з'явився законопроєкт Зеленського про великий герб України

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29 червня у Верховній Раді зареєстрували під №5712 законопроєкт президента України Володимира Зеленського про великий герб України

Про це повідомляється на сайті Ради, передає RegioNews.

Сам текст документу відсутній на сайті парламенту, Зеленський визначив його як невідкладної для позачергового розгляду депутатами.

Доповідати про необхідність прийняття законопроєкту під час його розгляду в Раді буде перший президент Леонід Кравчук.

Перед цим документ розгляне комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також керівництво Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Зеленський вніс до Ради законопроєкт про великий Державний герб України.