14:46  30 июня
В столицу из-за жары запретили въезд фур
10:09  30 июня
На Харьковщине СБУ проведет антитеррористические учения: что нужно знать
08:11  30 июня
Сутки в ООС: зафиксировано четыре нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
30 июня 2021, 15:27 5

Замена Кравчука в ТКГ Офисом президента пока не планируется

30 июня 2021, 15:27 5
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В оОфисе президента пока не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука из-за ранее перенесенной им операции на сердце

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Пока не рассматривается (замена – ред.). Надо немного подождать, чтобы посмотреть и на состояние, и послушать прогнозы врачей, - рассказал Подоляк.

Как сообщалось, вчера Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

В тот же день раньше в Раде появился законопроект Зеленского о Большом гербе Украины. Докладывать о необходимости принятия законопроекта во время его рассмотрения в Раде должен первый президент Леонид Кравчук.

Донбасс кадры Офис президента ТКГ Леонид Кравчук

Назначен директор "Укрспецсвязи"
30 июня 2021, 12:56
Василий Хома объяснил причины своего увольнения с должности главы Сумской ОГА
30 июня 2021, 12:06
"Амбиций относительно публичной политики пока у меня нет" - Витренко о вероятности возвращения в правительство
28 июня 2021, 13:04
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram