Замена Кравчука в ТКГ Офисом президента пока не планируется

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В оОфисе президента пока не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука из-за ранее перенесенной им операции на сердце

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Пока не рассматривается (замена – ред.). Надо немного подождать, чтобы посмотреть и на состояние, и послушать прогнозы врачей, - рассказал Подоляк.

Как сообщалось, вчера Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

В тот же день раньше в Раде появился законопроект Зеленского о Большом гербе Украины. Докладывать о необходимости принятия законопроекта во время его рассмотрения в Раде должен первый президент Леонид Кравчук.