Леонид Кравчук перенес операцию на сердце, - Арестович
Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сегодня перенес операцию на сердце
Об этом сообщил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает RegioNews со ссылкой на УНН.
Арестович подтвердил, что Леонид Кравчук действительно перенес операцию на сердце.
Факт подтверждаем, но подробности не комментируем, - сказал Арестович.
По его словам, операция прошла сегодня.
Вчера 87-летний Леонид Кравчук вчера пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции.
Как сообщалось, сегодня в Раде появился законопроект Зеленского о Большом гербе Украины. Докладывать о необходимости принятия законопроекта во время его рассмотрения в Раде должен первый президент Леонид Кравчук.