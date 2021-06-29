Леонид Кравчук перенес операцию на сердце, - Арестович

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Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сегодня перенес операцию на сердце

Об этом сообщил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Арестович подтвердил, что Леонид Кравчук действительно перенес операцию на сердце.

Факт подтверждаем, но подробности не комментируем, - сказал Арестович.

По его словам, операция прошла сегодня.

Вчера 87-летний Леонид Кравчук вчера пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции.

Как сообщалось, сегодня в Раде появился законопроект Зеленского о Большом гербе Украины. Докладывать о необходимости принятия законопроекта во время его рассмотрения в Раде должен первый президент Леонид Кравчук.