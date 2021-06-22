Зеленський планує ввести обов'язкові медичні обстеження для осіб старше 55 років

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Для українців старше 55 років впровадять систему повного медичного обстеження у межах загальнонаціональної президентської програми "Здорова Україна"

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Здорова Україна", передає RegioNews.

Для осіб старше 55 років будуть впроваджені медичні check-up - повні медичні обстеження кожних два роки, а для деяких категорій - щороку. Рання діагностика дасть змогу державі рятувати громадян", - заявив президент.

За його словами, середня тривалість життя в Україні "нині невтішна" і становить 72 роки. За цим показником Україна посідає 115 місце у світі.

Але найстрашніше тут не рейтинги, а те, що чисельність населення України зменшується кожного року. Щоб зрозуміти цю загрозу, достатньо порахувати, скільки нас буде через 10-20 чи 50 років, якщо ми не змінимо цю ситуацію кардинально", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що в Україні має також з'явитися модель "здорової школи", яка передбачає реформу шкільного харчування, популяризацію спортивних секцій та нову концепцію уроків фізкультури.