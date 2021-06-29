В МЗС України підтвердили загибель українського моряка на судні в Індійському океані

Фото Seafarers Journal

Унаслідок пожежі на судні MSС MESSINA в Індійському океані загинув громадянин України, справа перебуває на особливому контролі посольства України в Сінгапурі

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби посольства України в Індії та Сінгапурі оперативно з'ясували ситуацію на судні MSС MESSINA. Стало відомо, що 25 червня на відстані 425 морських миль від міста Порт-Блер на Андаманських островах в Індійському океані в машинному відділенні контейнеровоза MSС MESSINA сталася пожежа, унаслідок якої загинув громадянин України 2001 року народження, - сказав Ніколенко.

За його словами, судно, на борту якого перебували 28 членів екіпажу, із них - 26 громадян України, прямувало з Коломбо (Шрі-Ланка) до Сінгапуру.

Пожежу вдалося загасити силами екіпажу і за допомогою кількох суден, що були в районі інциденту. Інші моряки внаслідок зазначеного інциденту не постраждали. Їхній стан задовільний, - додав речник.

Він зазначив, що зараз MSС MESSINA буксирують до Сінгапуру. Орієнтовна дата прибуття - до 4 липня.

Тіло загиблого українського моряка вже доставлено в Сінгапур. Розпочато процедуру підготовки до його репатріації. Справа перебуває на особливому контролі посольства України в Сінгапурі, - наголосив Ніколенко.

Як повідомлялося вчора, за інформацією ЗМІ, у пожежі на судні під ліберійським прапором в Індійському океані загинув український моряк. Біля Шрі-Ланки загорілося судно під назвою MSС MESSINA, на борту якого знаходилися одеські моряки.