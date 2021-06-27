Реанімували майже годину: стали відомі подробиці смерті бігуна у Львові

Фото: Андрій Андрух

У Львові 23-річного учасника півмарафону, який помер за 200 метрів від фінішу, реанімували майже годину

Як повідомляє "Укрінформ", про це під час брифінгу повідомив генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький, передає RegioNews.

За його словами, коли хлопець впав і знепритомнів, волонтери Мальтійської служби Червоного хреста, які були поруч, відразу почали проводити реанімаційні заходи. Через 5 хвилин прибула "швидка”, яка продовжила реанімацію просто на місці.

Майже годину медики боролися за життя хлопця, але врятувати його так і вдалося”, - сказав Черніцький.

За його словами, організатори перевірили статистику змагань і з’ясували, що він брав участь у Київському півмарафоні у 2019 році, на якому показав час у 1 годину 54 хвилин на маршруті 21 км.

Цьогоріч хлопець намагався показати результат 1 год. 45 хв. Організатори проаналізували сьогоднішній забіг і дійшли до висновку, що він біг досить швидко.

Напевно, не розрахував своїх сил. Я б хотів звернутися до всіх людей, які бігають на таких марафонах, що слід себе берегти, адже це не Олімпійські ігри. Якщо ви відчуваєте себе не добре, варто зупинитися, а не гнатися за своїми особистими рекордами”, - сказав на брифінгу голова управління молоді сім’ї та спорту Львівської міськради Антон Нікулін.

Відомо, що змагання на певний час призупинили, але за півтори години відновили, щоб завершити забіг на 10 км. Цього року на півмарафон зареєструвалося більше 2500 учасників зі всієї України.

Поліція, яка прибула на місце трагедії, опитує свідків. За даними правоохоронців, батьки хлопця, які мешкають у Кривому Розі, заявляють, що він не мав проблем зі здоров’ям.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Львові під час півмарафону помер 23-річний хлопець.