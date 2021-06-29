У Києві горить багатоповерховий будинок

Фото: Kyiv Operative

Сьогодні, 29 червня, у Святошинському районі столиці виникла пожежа у квартирі в багатоповерховому житловому будинку

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Київ.Оперативний”.

Палає квартира у висотному, багатоквартирному, житловому будинку на вулиці Академіка Булаховського", - йдеться у повідомленні.

Інформації про постраждалих поки немає. На місці працюють рятувальники. Причини пожежі з’ясовують правоохоронці.

Раніше повідомлялось, що впродовж минулого тижня, з 21 по 27 червня в Україні потонули 90 осіб, а під час пожеж загинуло 8 громадян.