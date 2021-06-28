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28 червня 2021, 14:06 7

Понад 400 громадян України позбавлені волі в РФ та на окупованих територіях – омбудсмен

28 червня 2021, 14:06 7
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Фото з відкритих джерел
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405 громадян України, включаючи військових і жінок, перебувають у місцях позбавлення волі в Російській Федерації та на тимчасово окупованих українських територіях

Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на урочистому засіданні парламенту з нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції України, передає RegioNews.

На жаль, держава не може гарантувати на сьогодні дотримання конституційних прав і свобод на окупованих територіях. Наші співвітчизники змушені виживати за законами природного відбору держави-агресора, яка викорінює не лише все українське, а й людську гідність. 405 громадян України, із яких 44 військовослужбовці та 30 жінок, перебувають у концтаборах і місцях для тортур Російської Федерації та на окупованих територіях, - зазначила Денісова.

Водночас вона зазначила, що за останні роки Офіс омбудсмена зафіксував значне збільшення кількості повідомлень про порушення прав громадян. За словами Денісової, у 2019 році таких повідомлень було 34 тисячі, у 2020-му - понад 48,5 тисяч, а за перше півріччя 2021-го - вже понад 27 тисяч.

Як повідомлялося, Українська делегація в ТКГ заявила, що на окуповані території не пускають інспекторів МАГАТЕ.

Раніше стало відомо, що РФ незаконно видала вже понад 630 тисяч російських паспортів жителям ОРДЛО.

Омбудсмен Людмила Денисова окупація РФ позбавлення волі

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