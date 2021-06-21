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21 червня 2021, 14:49 10

ЄС продовжив санкції проти Росії за окупацію Криму

21 червня 2021, 14:49 10
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Фото з відкритих джерел
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Європейський Союз продовжив санкції проти Росії за незаконну анексію Криму та Севастополя до 23 червня 2022 року.

Про це повідомили на сайті Європейської Ради, пише RegioNews.

Рада міністрів ЄС ухвалила сьогодні рішення продовжити санкції, що були введені у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією на наступний рік, до 23 червня 2022 року. Обмежувальні заходи, які вживаються зараз, включають заборону на імпорт до ЄС товарів походженням з Криму або Севастополя, інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги в Криму та у Севастополі. Експорт певних товарів та технологій кримським компаніям або для використання в Криму у секторах транспорту, телекомунікацій та енергетики, або для розвідки, розробки або виробництва нафти, газу або мінеральних ресурсів також є суб’єктом обмежень з боку ЄС", - йдеться у повідомленні.

Як зазначено у рішенні, ЄС не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією та продовжує засуджувати це порушення міжнародного законодавства, відповідно до декларації Високого представника ЄС з міжнародних справ та політики безпеки від імені ЄС 16 від 16 березня 2020 року.

Нагадаємо, 11 березня Рада національної безпеки та оборони затвердила стратегію деокупації та реінтеграції окупованого Криму та м. Севастополя.

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