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28 июня 2021, 14:06 5

Более 400 граждан Украины лишены свободы в РФ и на оккупированных территориях - омбудсмен

28 июня 2021, 14:06 5
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Фото из открытых источников
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405 граждан Украины, включая военных и женщин, находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации и на временно оккупированных украинских территориях

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на торжественном заседании парламента по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины, передает RegioNews.

К сожалению, государство не может гарантировать на сегодня соблюдение конституционных прав и свобод на оккупированных территориях. Наши соотечественники вынуждены выживать по законам естественного отбора государства-агрессора, которое искореняет не только украинское, а и человеческое достоинство. 405 граждан Украины, из которых 44 военнослужащих и 30 женщин, находятся в концлагерях и местах для пыток Российской Федерации и на оккупированных территориях, - отметила Денисова.

В то же время она отметила, что за последние годы Офис омбудсмена зафиксировал значительное увеличение количества сообщений о нарушениях прав граждан. По словам Денисовой, в 2019 году таких сообщений было 34 тысячи, в 2020-м - более 48,5 тысяч, а за первое полугодие 2021-го - уже свыше 27 тысяч.

Как сообщалось, украинская делегация в ТКГ заявила, что на оккупированные территории не пускают инспекторов МАГАТЭ.

Ранее стало известно, что РФ незаконно выдала уже более 630 тысяч российских паспортов жителям ОРДЛО.

Омбудсмен Людмила Денисова оккупация РФ лишение свободы

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