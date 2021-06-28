Более 400 граждан Украины лишены свободы в РФ и на оккупированных территориях - омбудсмен
405 граждан Украины, включая военных и женщин, находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации и на временно оккупированных украинских территориях
Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на торжественном заседании парламента по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины, передает RegioNews.
К сожалению, государство не может гарантировать на сегодня соблюдение конституционных прав и свобод на оккупированных территориях. Наши соотечественники вынуждены выживать по законам естественного отбора государства-агрессора, которое искореняет не только украинское, а и человеческое достоинство. 405 граждан Украины, из которых 44 военнослужащих и 30 женщин, находятся в концлагерях и местах для пыток Российской Федерации и на оккупированных территориях, - отметила Денисова.
В то же время она отметила, что за последние годы Офис омбудсмена зафиксировал значительное увеличение количества сообщений о нарушениях прав граждан. По словам Денисовой, в 2019 году таких сообщений было 34 тысячи, в 2020-м - более 48,5 тысяч, а за первое полугодие 2021-го - уже свыше 27 тысяч.
Как сообщалось, украинская делегация в ТКГ заявила, что на оккупированные территории не пускают инспекторов МАГАТЭ.