Более 400 граждан Украины лишены свободы в РФ и на оккупированных территориях - омбудсмен

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405 граждан Украины, включая военных и женщин, находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации и на временно оккупированных украинских территориях

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на торжественном заседании парламента по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины, передает RegioNews.

К сожалению, государство не может гарантировать на сегодня соблюдение конституционных прав и свобод на оккупированных территориях. Наши соотечественники вынуждены выживать по законам естественного отбора государства-агрессора, которое искореняет не только украинское, а и человеческое достоинство. 405 граждан Украины, из которых 44 военнослужащих и 30 женщин, находятся в концлагерях и местах для пыток Российской Федерации и на оккупированных территориях, - отметила Денисова.

В то же время она отметила, что за последние годы Офис омбудсмена зафиксировал значительное увеличение количества сообщений о нарушениях прав граждан. По словам Денисовой, в 2019 году таких сообщений было 34 тысячи, в 2020-м - более 48,5 тысяч, а за первое полугодие 2021-го - уже свыше 27 тысяч.

Как сообщалось, украинская делегация в ТКГ заявила, что на оккупированные территории не пускают инспекторов МАГАТЭ.

Ранее стало известно, что РФ незаконно выдала уже более 630 тысяч российских паспортов жителям ОРДЛО.