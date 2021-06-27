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27 червня 2021, 10:39 863

В Одесі через негоду не змогли приземлитися літаки, злива затопила вулиці міста

27 червня 2021, 10:39 863
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Фото: із відкритих джерел
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В Одесі ввечері 26 червня чотири авіарейси через грозу не змогли приземлитися в аеропорту і були змушені шукати інше місце для посадки

Про це повідомляє місцеве видання "Думская", передає RegioNews.

Через складні погодні умови не змогли приземлитися літаки авіакомпаній SkyUp (з грецького Іракліону), МАУ (з бельгійського Остенде), Ryanair (з Вроцлава) і Turkish Airlines (зі Стамбула).

Борти SkyUp, МАУ і Turkish Airlines здійснили посадку в столиці Молдови Кишиневі, Ryanair - в румунському місті Констанца.

https://dumskaya.net/news/iz-za-grozy-srazu-dva-samoleta-ne-mogut-prizemli-146215/

Як повідомляє 24-й канал, сильна злива в місті почалася близько 9 години вечора, затопило елітний прибережний район Аркадія, вулиці перетворилися в річки.

Як передає "Думская", через негоду ввечері в місті перестав ходити громадський транспорт, а служби таксі різко підняли ціни.

Внаслідок дощу залило вулицю Ільфа і Петрова, де утворилося озеро, яке змушені об’їжджати усі транспортні засоби.

Як розповів у Facebook мер міста Кілія Одеської області В'ячеслав Чернявський, в результаті негоди населений пункт залишився без електрики і водопостачання. З його слів, в місті випала наднормативна кількість опадів.

Ситуація ускладнилася тим, що насосні станції міста не можуть подавати воду, а насоси, які її відкачують, не можуть впоратися зі скидами. Пізніше він уточнив, що електроенергія відновлена на більшій частині селищ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Львові через грозу затоплені вулиці та повалені дерева, мешканців просять залишатися вдома.

Також повідомлялось, що у Львові через сильну зливу літак з Риму приземлився на півтори години пізніше, ніж мав би.

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