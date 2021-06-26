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26 червня 2021, 16:10 1129

В Одесі пройшов мегамарш вишиванок: на вулиці міста вийшли сотні людей

26 червня 2021, 16:10 1129
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Фото: odessa.online
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До Дня Конституції України та Дня кримськотатарського прапора в Одесі, 26 червня, відбувся 14-й мегамарш у вишиванках

Як передає RegioNews, про це повідомляти Odessa.online.

Марш розпочався о 10:00 з автопробігу представників кримськотатарського народу: автомобілі проїхали з Італійського бульвару до "Пасажу", там вони зустрілися з іншими учасниками маршу. Після цього, маршируючі вирушили до мерії, де всіх чекав концерт.

Відзначається, що в заході взяли участь сотні одеситів, а також приїхали гості з інших міст.

"Це 14-й мегамарш у вишиванках в Одесі. Раніше дати переносилися через карантинні обмеження. Зараз же Україна знаходиться в "зеленій зоні", але ми все одно всіх попереджаємо про те, щоб всі дотримувалися дистанції, а ще ми роздаємо маски. До слова, ми єдині в Україні вийшли на такий марш", - сказала організатор мегамаршу Наталія Михайленко.

За попередньою інформацією, у заході взяли участь близько тисячі осіб. Вони вигукували гасла "Слава Україні! Героям Слава!", "Одна єдина соборна Україна" і виконували національні пісні.

Цього року захід був присвячений 30-річчю Незалежності України, 25-й річниці прийняття Конституції та 15-річчю заснування Всесвітнього дня вишиванки.

Нагадаємо, на період святкування Дня Конституції України, з 26 червня до 29 червня, підрозділи ДСНС перейшли на посилений режим несення служби.

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