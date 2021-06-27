В Одессе из-за непогоды не смогли приземлиться самолеты, ливень затопил улицы города

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В Одессе вечером 26 июня четыре авиарейса из-за грозы не смогли приземлиться в аэропорту и были вынуждены искать другое место для посадки

Об этом сообщает местное издание "Думская", передает RegioNews.

Из-за сложных погодных условий не смогли приземлиться самолеты авиакомпаний SkyUp (из греческого Ираклиона), МАУ (из бельгийского Остенде), Ryanair (из Вроцлава) и Turkish Airlines (из Стамбула).

Самолеты SkyUp, МАУ и Turkish Airlines совершили посадку в столице Молдовы Кишиневе, Ryanair - в румынском городе Констанца.

Как сообщает 24-й канал, сильный ливень в городе начался около 9 часов вечера, затопило элитный прибрежный район Аркадия, улицы превратились в реки.

Как передает "Думская", из-за непогоды вечером в городе перестал ходить общественный транспорт, а службы такси резко подняли цены.

Вследствие дождя залило улицу Ильфа и Петрова, где образовалось озеро, которое вынуждены объезжать все транспортные средства.

Как рассказал в Facebook мэр города Килия Одесской области Вячеслав Чернявский, в результате непогоды населенный пункт остался без электричества и водоснабжения. По его словам, в городе выпало сверхнормативное количество осадков.

Ситуация осложнилась тем, что насосные станции города не могут подавать воду, а насосы, которые ее откачивают, не могут справиться со сбросами. Позже он уточнил, что электроснабжение восстановлено ​​в большей части поселков.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове из-за грозы затоплены улицы и поваленные деревья, жителей просят оставаться дома.

Также сообщалось, что во Львове из-за сильного ливня самолет из Рима приземлился на полтора часа позже, чем должен был.