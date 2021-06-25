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25 червня 2021, 22:17 1124

На Рівненщині випав град завбільшки з куряче яйце

25 червня 2021, 22:17 1124
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У Рівненській області вирує сильна буря, рятувальники просять людей не покидати домівки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС та повідомлення у соцмережах.

Мешканці Рівненщини повідомляють про повалені дерева та побиті автомобілі внаслідок сильної бурі на території області, ДСНС закликає місцевих жителів не покидати свої домівки без потреби.

Зазначається, що підрозділи центрального органу продовжують отримувати дзвінки від жителів Рівненської області та екстрено реагують на всі виклики.

Як повідомлялося, сьогодні у Львові через грозу затоплені вулиці та повалені дерева, мешканців просять залишатися вдома.

Також метеорологи попереджають про підйом води в річках Прут і Сірет.

Окрім цього, у Львові через сильну зливу літак з Риму приземлився на півтори години пізніше, ніж мав би.

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