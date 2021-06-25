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25 червня 2021, 21:11 485

У Львові через сильну зливу літак з Риму приземлився на півтори години пізніше, ніж мав би

25 червня 2021, 21:11 485
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Фото з відкритих джерел
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Через сильну зливу, яка трапилася сьогодні у Львові, пасажирський літак не зміг вчасно зробити посадку у Львівському аеропорту імені Данила Галицького

Про це повідомляє УНН з посиланням на flightera, передає RegioNews.

Як зазначається, рейс FR7860 авіаліній Ryanair, який прямував з Риму до Львова, приземлився на 1 годину 33 хвилини пізніше, ніж мав би.

За інформацією про рейс, літак вилетів вчасно, о 13:15 за місцевим часом. Тривалість польоту складала 3 години 23 хвилини, замість 2 годин 10 хвилин.

Раніше про те, що через зливу у Львові не може сісти літак повідомляли користувачі соцмереж.

Як повідомлялося, у Львові через грозу затоплені вулиці та повалені дерева, мешканців просять залишатися вдома.

Учора повідомлялося, що літак Київ - Батумі повернувся до аеропорту "Бориспіль" через нештатну ситуацію на борту.

Згодом стало відомо, через що літак "Київ-Батумі" вчора після зльоту повернувся в "Бориспіль". Літак SkyUp PQ0421, що вилетів з аеропорту "Бориспіль" в напрямку Батумі, вчора повернувся через розгерметизацію салона.

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