У Львові через грозу затоплені вулиці та повалені дерева, мешканців просять залишатися вдома

Фото: Zaxid.net

У Львові сталася масштабна злива, яка затопила вулиці, сильний вітер повалив дерева в деяких районах міста

Про це повідомляє Zaxid.net, передає RegioNews.

Відомо, що буря з дощем накрила місто після обіду, вітер повалив понад півсотні дерев, в тому числі в центрі міста.

Деякі дерева вітер виривав з корінням, в різних районах Львова утворилися затори. Також вітер обірвав дроти, в місті зупинилися трамваї і тролейбуси.

Зливова каналізація не справилася дощем, і потоки води лилися прямо по проїжджій частині. Вітер пошкодив дах однієї з найстаріших церков Львова - Успенської церкви.

Міський голова Андрій Садовий закликав місцевих мешканців по можливості не виходити на вулицю.

Прохання по можливості залишатися вдома або в безпечних приміщеннях і уникати місць быля конструкцій і дерев", - написав він у соцмережі.

Нагадаємо, внаслідок сильних злив, які 20 червня пройшли у Чернівецькій області підтопило житлові будинки, городи, мости та дороги.