10:31  26 червня
За добу в Україні зафіксовано понад 700 нових випадків COVID-інфекції
11:46  26 червня
В Україні запрацювали понад 130 центрів масової COVID-вакцинації
10:02  26 червня
На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
26 червня 2021, 10:53 158

В Україні через зливи та грози знеструмлено понад 800 населених пунктів

26 червня 2021, 10:53 158
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В результаті негоди в Україні без світла залишилися 811 населених пунктів, а в Рівненській області від удару блискавки постраждала людина

Як передає RegioNews, про це повідомляти ДСНС України.

Так, без електроенергії залишилися 340 населених пунктів на Рівненщині, 209 - у Львівській області, у Житомирській - 101, у Хмельницькій - 78, у Київській - 28, на Закарпатті - 22, у Чернігівській - 19, у Тернопільській - 8 та у Чернівецькій області - 6.

У Рівненській області в результаті негоди падали дерева, також від удару блискавки постраждала одна людина. Ще одна людина постраждала в результаті падіння шиферу. Частково пошкоджено дахи 13 житлових будинків.

Через сильну зливу у Львівській області було підтоплено 11 житлових будинків та 23 присадибні ділянки. В результаті падіння дерева постраждала одна людина. У зв'язку з несприятливими погодними умовами, у Львові оголосили надзвичайну ситуацію місцевого значення.

У нас надзвичайна ситуація місцевого значення... Повалено понад 200 дерев, пошкоджено дахи понад 50 будівель", - повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Також за даними пресслужби мерії, пошкоджено 17 автомобілів, не працюють 22 світлофори, 70 об'єктів вуличного освітлення, крім того, пошкоджено 70 трансформаторних підстанцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що частину територій України очікує погіршення погодних умов через аномальну спеку. У західних областях країни очікуються грози, град і шквали.

негода дороги міст рятувальники вітер ДСНС ремонт

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Euronews переміг BBC: яку заміну Мендель знайшли у Зеленського
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua