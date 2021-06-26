В Україні через зливи та грози знеструмлено понад 800 населених пунктів

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В результаті негоди в Україні без світла залишилися 811 населених пунктів, а в Рівненській області від удару блискавки постраждала людина

Як передає RegioNews, про це повідомляти ДСНС України.

Так, без електроенергії залишилися 340 населених пунктів на Рівненщині, 209 - у Львівській області, у Житомирській - 101, у Хмельницькій - 78, у Київській - 28, на Закарпатті - 22, у Чернігівській - 19, у Тернопільській - 8 та у Чернівецькій області - 6.

У Рівненській області в результаті негоди падали дерева, також від удару блискавки постраждала одна людина. Ще одна людина постраждала в результаті падіння шиферу. Частково пошкоджено дахи 13 житлових будинків.

Через сильну зливу у Львівській області було підтоплено 11 житлових будинків та 23 присадибні ділянки. В результаті падіння дерева постраждала одна людина. У зв'язку з несприятливими погодними умовами, у Львові оголосили надзвичайну ситуацію місцевого значення.

У нас надзвичайна ситуація місцевого значення... Повалено понад 200 дерев, пошкоджено дахи понад 50 будівель", - повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Також за даними пресслужби мерії, пошкоджено 17 автомобілів, не працюють 22 світлофори, 70 об'єктів вуличного освітлення, крім того, пошкоджено 70 трансформаторних підстанцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що частину територій України очікує погіршення погодних умов через аномальну спеку. У західних областях країни очікуються грози, град і шквали.