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22 червня 2021, 16:08 194

Обвинувачений у вбивстві Кирила Тлявова залишається під вартою - апеляційний суд

22 червня 2021, 16:08 194
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Фото з відкритих джерел
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Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід обвинуваченому, який перебуває під арештом у справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова

Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.

22 червня колегія суддів розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду від 7 червня, який продовжив щодо обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу сторони захисту залишено без задоволення, - зазначили в апеляційному суді.

Повідомляється, що обвинувачений перебуватиме під вартою щонайменше до 5 серпня 2021 року.

Нагадаємо, 3 червня 2019 року п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького Київської області помер у лікарні від вогнепального поранення в голову, якого зазнав 31 травня.

Як повідомлялося, 4 червня 2019-го суд арештував двох поліцейських за підозрою у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова.

Більш ніж через рік, у листопаді 2020-го генпрокурор сподівалася на винесення "уже цього року" вироку по справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова.

31 травня 2021-го щодо вбивства Кирила Тлявова генпрокурор знову заявила про скорий фінал судового розгляду.

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