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02 червня 2021, 10:48 1238

Офіс генпрокурора хоче відправити Рудьковського в СІЗО

02 червня 2021, 10:48 1238
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Фото з відкритих джерел
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Офіс генерального прокурора оскаржив рішення Печерського районного суду Києва, який обрав колишньому міністру транспорту та зв'язку Миколі Рудьковському запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту

Про це повідомила пресслужба офісу генерального прокурора, передає RegioNews з посиланням на Українські Новини.

Микола Рудьковський підозрюється у викраденні колишнього керівника приватного акціонерного товариства "Нафтогазвидобування "Олега Семінського, який зараз є депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу",

Рішення оскаржили, - повідомили в офісі.

Офіс генпрокурора наполягає на застосуванні до Рудьковського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки він підозрюється у скоєнні насильницьких злочинів, зокрема незаконному позбавленні волі людини та тортурах.

Як повідомлялося, 24 травня ексміністр Рудьковський відправлений під домашній арешт. Колишній міністр транспорту і зв'язку України Микола Рудьковський на два місяці відправлений під нічний домашній арешт у справі про викрадення людини.

Раніше, 25 лютого, було розкрито резонансне викрадення екс-керівника "Нафтогазвидобування" 9-річної давності. П'ятьом особам повідомлено про підозру за вимагання 200 млн дол США, викрадення людини і тортури протягом більше 3 років.

А 3 березня Рудьковському в "Борисполі" вручили підозру. Справа стосується викрадення екскерівника "Нафтогазвидобування" та вимагання грошей від його рідних.

Микола Рудьковський викрадення здирництво підозра Офіс генпрокурора СІЗО Печерський суд домашній арешт

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