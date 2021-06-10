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10 червня 2021, 14:20 2212

Двох суддів з колегії, яка розглядала "справу Стерненка" в апеляції, відправили у відставку

10 червня 2021, 14:20 2212
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Фото з відкритих джерел
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Судді Одеського апеляційного суду Альбіна Кадегроб і Вадим Прібилов подали заяви про звільнення з посади. Вища рада правосуддя сьогодні відправила їх у відставку

Про це повідомляється на сайті Вищої ради правосуддя, передає RegioNews.

Зазначені судді входили до складу колегії суддів апеляційного суду, яка розглядала справу активіста Сергія Стерненка, за якою йому присудили умовне покарання (один рік) за статтею про незаконне поводження зі зброєю.

Сам Стерненко заявив, що відставка цих суддів може бути спровокована величезним тиском на них із боку центральних органів влади.

Думаю, ці відставки пов'язані із шаленим тиском на них. Фактично моя справа для них була чи не останньою. Мабуть, від них вимагали мене ув‘язнити, але судді не захотіли йти на таке свавілля. Тому, вчинивши свавілля менше (рік умовно за 1 патрон) вирішили піти, - написав Стерненко у Facebook.

Як повідомлялося, 31 травня в Одесі суд засудив активіста Стерненка до одного року умовно. Одеський апеляційний суд присудив активісту Сергію Стерненку три роки позбавлення волі із заміною на один рік умовно.

Того ж дня соратник Стерненка Сергій Демчук був виправданий Одеським апеляційним судом.

Також відомо, що Стерненко у Верховному суді оскаржуватиме вирок. Активіст має намір оскаржувати у Верховному суді вирок Апеляційного суду Одеси у виді одного року умовно.

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