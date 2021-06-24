Экс-министра транспорта Рудьковского отправили под стражу по подозрению в похищении и пытках человека

Это сообщает Киевский апелляционный суд, передает RegioNews.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на решение Печерского районного суда города Киева от 24 мая 2021 года, которым применено в отношении подозреваемого Р. меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток с 22 июля 2021 года включительно. По результатам апелляционного рассмотрения апелляционную жалобу стороны защиты удовлетворено частично. Определение Печерского районного суда города Киева от 24 мая 2021 отменено и принято новое, которым ходатайство следователя СБ Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, гражданина Р. удовлетворено, — говорится в сообщении.