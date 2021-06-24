18:05  24 июня
В Раду проходят четыре партии – опрос
13:44  24 июня
Мэр Сум рассказал об открытии нового центра массовой вакцинации
18:02  24 июня
На Донбассе обострение, враг 12 раз стрелял из запрещенного оружия
UA | RU
UA | RU
24 июня 2021, 20:14 1008

Экс-министра транспорта Рудьковского отправили под стражу по подозрению в похищении и пытках человека

24 июня 2021, 20:14 1008
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Киевский апелляционный суд взял под стражу бывшего министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, которого подозревают в похищении и пытках руководителя компании "Нефтегаздобыча”

Это сообщает Киевский апелляционный суд, передает RegioNews.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на решение Печерского районного суда города Киева от 24 мая 2021 года, которым применено в отношении подозреваемого Р. меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток с 22 июля 2021 года включительно. По результатам апелляционного рассмотрения апелляционную жалобу стороны защиты удовлетворено частично. Определение Печерского районного суда города Киева от 24 мая 2021 отменено и принято новое, которым ходатайство следователя СБ Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, гражданина Р. удовлетворено, — говорится в сообщении.

Известно, что 24 мая экс-министр Рудьковский был отправлен под ночной домашний арест - на два месяца по делу о похищении человека.

2 июня Офис генпрокурора заявил, что хочет отправить Рудьковского в СИЗО - обжаловал решение Печерского районного суда Киева, который избрал бывшему министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Напомним, 3 марта Рудьковскому в "Борисполе" вручили подозрение. Дело касается похищения экс-руководителя "Нефтегаздобычи" и вымогательства денег от его родных.

арест апелляция вымогательство похищение пытки Николай Рудьковский

Апелляционный суд оставил экс-нардепа Семенченко под стражей
22 июня 2021, 17:39
Обвиняемый в убийстве Кирилла Тлявова остается под стражей - апелляционный суд
22 июня 2021, 16:08
Двух судей из коллегии, которая рассматривала "дело Стерненко" в апелляции, отправили в отставку
10 июня 2021, 14:20
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
С миру по нитке. Зачем Кириллу Тимошенко "малая приватизация"
Здоровая страна: что не так с очередным амбициозным проектом Зеленского
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram