Экс-министра транспорта Рудьковского отправили под стражу по подозрению в похищении и пытках человека
Киевский апелляционный суд взял под стражу бывшего министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, которого подозревают в похищении и пытках руководителя компании "Нефтегаздобыча”
Это сообщает Киевский апелляционный суд, передает RegioNews.
Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на решение Печерского районного суда города Киева от 24 мая 2021 года, которым применено в отношении подозреваемого Р. меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток с 22 июля 2021 года включительно. По результатам апелляционного рассмотрения апелляционную жалобу стороны защиты удовлетворено частично. Определение Печерского районного суда города Киева от 24 мая 2021 отменено и принято новое, которым ходатайство следователя СБ Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, гражданина Р. удовлетворено, — говорится в сообщении.
Известно, что 24 мая экс-министр Рудьковский был отправлен под ночной домашний арест - на два месяца по делу о похищении человека.
2 июня Офис генпрокурора заявил, что хочет отправить Рудьковского в СИЗО - обжаловал решение Печерского районного суда Киева, который избрал бывшему министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Напомним, 3 марта Рудьковскому в "Борисполе" вручили подозрение. Дело касается похищения экс-руководителя "Нефтегаздобычи" и вымогательства денег от его родных.