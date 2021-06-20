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20 червня 2021, 17:35 520

На Закарпатті затримали чоловіка, якого розшукує Інтерпол за вбивство

20 червня 2021, 17:35 520
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Фото: Суспільне
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На кордоні з Румунією прикордонники Мукачівського загону затримали чоловіка, якого розшукує Інтерпол

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на речницю прикордонного загону Лесю Федорову, передає RegioNews.

З її словами, на пункті пропуску "Солотвино" під час перевірки документів 52-річного громадянина Румунії спрацювала бази даних Інтерполу.

Прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. З’ясувалось, що за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті людини, чоловіка розшукують правоохоронці Молдови", - розповіла вона.

Прикордонники передали затриманого співробітникам Національної поліції.

Нагадаємо, на Полтавщині затримали росіянина, якого півроку розшукував Інтерпол.

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