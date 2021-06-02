ВАКС заочно заарештував ексголову правління "Приватбанку" Дубілета

Фото: із відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) під час засідання 2 червня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для колишнього голови правління “Приватбанку” Олександра Дубілета

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Під час засідання судді вирішили, що оскільки Дубілет знаходиться не в Україні і оголошений в міжнародний розшук, запобіжний захід йому призначили заочно "до моменту його фактичного затримання і доставки до місця кримінального провадження”.

У Центрі протидії корупції додали, що підозра, яку пред'явили Дубілету, є цілком обґрунтованою, а повідомлення про неї відбулося відповідно до норм чинного законодавства.

Нагадаємо, 23 лютого стали відомі імена чиновників "Приватбанку", яким оголосили підозри. Серед них - колишній голова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет. Один із фігурантів справи Володимир Яценко 22 лютого намагався на приватному літаку втекти із Дніпра до Відня.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, у грудні 2016 року троє колишніх чиновників банку незадовго до його переходу під контроль держави, підготували та реалізували злочинний план розтрати грошових коштів фінустанови.

У червні 2020-го, Дубілет програв "Приватбанку" у Верховному суді. Суд задовольнив касаційну скаргу "Приватбанку" на рішення судів попередніх інстанцій.

29 березня 2021 року НАБУ оголосило в розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета.