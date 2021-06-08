Колишній глава Приватбанку Дубілет через суд вимагає від МЗС прибрати інформацію про його розшук

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Колишній акціонер ПриватБанку Олександр Дубілет подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, в якому вимагає зобов'язати Міністерство внутрішніх справ прибрати інформацію про його розшук

Відповідний позов опублікований на сайті Єдиного державного Реєстру судових рішень, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Зокрема, однакові позови потрапили до суддів ОАСК Олександра Кармазіна і Валерія Кузьменка. Як передають ЗМІ, адвокат Дубілета Сергій Бойко подав всього три ідентичних позови в ОАСК. При цьому, наголошується, що суддя Кармазін повернув позов і визнав зловживання процесуальними правами адвокатом Дубілета. На його думку, дії Бойка умисні і суперечать завданню адміністративного судочинства.

На адвоката Дубілета наклали 5000 грн штрафу за ці дії.

Адвокат Дубілета-старшого Сергій Бойко відмовився коментувати подачу позовів. При цьому, він заявив журналісту УНН, що заарештований заочно Дубілет не ховається від слідства, а підстави для його розшуку відсутні.

Останній постійно проживає в Ізраїлі, куди виїхав задовго до нібито вручення йому підозри. У даній країні він перебуває на законних підставах і перебуває на консульському обліку. А детективам НАБУ і прокурорам САП достовірно відомо про його місцезнаходження, - заявив Бойко.

За його словами, Дубілет неодноразово інформував НАБУ і САП про своє місце знаходження і надав всі свої дані. Однак, будь-які виклики і процесуальні документи йому не направлялися.

Він готовий виконувати всі процесуальні обов'язки. Зокрема, він ініціював проведення свого допиту в порядку міжнародного співробітництва, як це передбачає кримінальне процесуальне законодавство. Однак, таке клопотання, як і всі інші заяви, залишаються поза увагою слідства, - зазначив адвокат Дубілета.

Як повідомлялося, ВАКС заочно заарештував ексголову правління "Приватбанку" Дубілета. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) під час засідання 2 червня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для колишнього голови правління "Приватбанку” Олександра Дубілета.

Раніше, 29 березня НАБУ оголосило в розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета. Детектив НАБУ виніс таку постанову.

Сьогодні Нацбанк погодив нового голову правління ПриватБанку - Герхарда Бьоша.