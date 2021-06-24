САП направила запрос в Интерпол для объявления в розыск экс-главы Приватбанка Дубилета
Специализированная антикоррупционная прокуратура направила официальный запрос в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета
Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, передает RegioNews со ссылкой на УНН.
Так, Постолюк подтвердила, что САП направила официальный запрос в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета.
Дубилета подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.
Как сообщалось, бывший глава Приватбанка Дубилет через суд требует от МИД убрать информацию о его розыске.
Ранее, 2 июня стало известно, что ВАКС заочно арестовал экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) во время заседания 2 июня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя правления "Приватбанка” Александра Дубилета.
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