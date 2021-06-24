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24 июня 2021, 16:56 196

САП направила запрос в Интерпол для объявления в розыск экс-главы Приватбанка Дубилета

24 июня 2021, 16:56 196
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Фото из открытых источников
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Специализированная антикоррупционная прокуратура направила официальный запрос в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета

Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Так, Постолюк подтвердила, что САП направила официальный запрос в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета.

Дубилета подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

Как сообщалось, бывший глава Приватбанка Дубилет через суд требует от МИД убрать информацию о его розыске.

Ранее, 2 июня стало известно, что ВАКС заочно арестовал экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) во время заседания 2 июня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя правления "Приватбанка” Александра Дубилета.

Александр Дубилет Приватбанк розыск САП Интерпол

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