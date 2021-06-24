Минздрав опубликовал рекомендации СНБО по противодействию индийскому штамму
Министерство здравоохранения обнародовало рекомендации СНБО для граждан и государственных учреждений по противодействию распространению коронавируса "Дельта"
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.
В Украине 23 июня зафиксировано два случая COVID-19, вызванные штаммом "Дельта". В СНБО обсудили меры борьбы с распространением "индийского" штамма в Украине, которые после утверждения отправят на рассмотрение правительства", - говорится в сообщении.
В министерстве разработали инфографику с соответствующими рекомендациями совета нацбезопасности по противодействию коронавирусу "Дельта".
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине обнаружили индийский штамм коронавируса.
Также стало известно, что Украина запретила въезд без теста из четырех стран из-за штамма "Дельта".