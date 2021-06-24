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24 июня 2021, 14:23 321

Минздрав опубликовал рекомендации СНБО по противодействию индийскому штамму

24 июня 2021, 14:23 321
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Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения обнародовало рекомендации СНБО для граждан и государственных учреждений по противодействию распространению коронавируса "Дельта"

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

В Украине 23 июня зафиксировано два случая COVID-19, вызванные штаммом "Дельта". В СНБО обсудили меры борьбы с распространением "индийского" штамма в Украине, которые после утверждения отправят на рассмотрение правительства", - говорится в сообщении.

В министерстве разработали инфографику с соответствующими рекомендациями совета нацбезопасности по противодействию коронавирусу "Дельта".

ПЛР-тести та вакцинація. З'явилися рекомендації РНБО щодо протидії коронавірусу &quot;Дельта&quot;

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине обнаружили индийский штамм коронавируса.

Также стало известно, что Украина запретила въезд без теста из четырех стран из-за штамма "Дельта".

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