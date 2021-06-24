Вакциновані від COVID українці захищені від штаму "Дельта" - Ляшко

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна.

Терапії, яка вбиває коронавірус, не існує, є симптоматичне лікування і певні препарати, які сьогодні ще проходять клінічні випробування. Препарат не винайдений, є певні просування. Я думаю, десь місяць-другий і щось буде. Вакцини працюють. Люди, які провакциновані, вони захищені", - заявив Ляшко.