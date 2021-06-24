Вакциновані від COVID українці захищені від штаму "Дельта" - Ляшко
Голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакциновані від коронавірусу українці захищені від індійського штаму "Дельта"
Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна.
Терапії, яка вбиває коронавірус, не існує, є симптоматичне лікування і певні препарати, які сьогодні ще проходять клінічні випробування. Препарат не винайдений, є певні просування. Я думаю, десь місяць-другий і щось буде. Вакцини працюють. Люди, які провакциновані, вони захищені", - заявив Ляшко.
Голова МОЗ додав, що перебіг хвороби, викликаної індійським штамом "Дельта", на порядок складніший.
Нагадаємо, в Україні виявили індійський штам коронавірусу. Також стало відомо, що Україна заборонила в'їзд без тесту із чотирьох країн через штам "Дельта".
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