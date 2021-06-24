В МОЗ розповіли, якими вакцинами можна щепити вагітних

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Для щеплення вагітних від коронавірусу необхідно використовувати мРНК-вакцини й тільки у тому випадку, коли, на думку лікаря, користь перевищує ризики

Як передає RegioNews, про це повідомили в Національній службі здоров'я України у Telegram.

Так, зазначається, що вагітні можуть важче переносити COVID-19. Якщо вагітна має високий ризик захворіти на COVID-19, наприклад, жінка працює в ковідній лікарні, або має супутні захворювання, вона може обговорити можливість вакцинації з лікарем.

Для вакцинації таких жінок рекомендують використовувати мРНК-вакцини. В Україні поки використовується тільки одна така вакцина - Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Якщо вагітна отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 AstraZeneca (Covishield, SKBio) до настання або під час вагітності, то лікар має розповісти їй про співвідношення ризиків та користі від другого щеплення. На основі цього жінка сама вирішуватиме, чи отримати другу дозу.

Жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень", - повідомили медики.

Водночас за інструкцією вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech забороняється щеплення вагітних.

Раніше повідомлялось, що в Україні повністю імунізовані проти COVID вже 430 тисяч осіб.