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24 червня 2021, 13:44 143

Мер Сум розповів про відкриття нового центру масової вакцинації

24 червня 2021, 13:44 143
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Фото: з відкритих джерел
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Мер Сум Олександр Лисенко заявив про відкриття Центру масової вакцинації проти коронавірусу на вихідних в МЦ "Романтика"

Як передає RegioNews, про це мер розповів у Facebook.

Так, Олександр Лисенко повідомив, що всі три вихідних дні, 26-28 червня, в молодіжному центрі "Романтика" буде проходити вакцинація.

Отримати першу дозу вакцини від коронавірусу зможуть усі охочі, а не лише ті, хто записався в листі очікування у додатку "Дія".

Щеплення будуть проводити вакциною CoronaVac. Відкриють центр о 10:00.

Раніше повідомлялось, що в Закарпатській області відкриють перший центр масової вакцинації від коронавірусу.

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