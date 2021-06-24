Мер Сум розповів про відкриття нового центру масової вакцинації
Мер Сум Олександр Лисенко заявив про відкриття Центру масової вакцинації проти коронавірусу на вихідних в МЦ "Романтика"
Як передає RegioNews, про це мер розповів у Facebook.
Так, Олександр Лисенко повідомив, що всі три вихідних дні, 26-28 червня, в молодіжному центрі "Романтика" буде проходити вакцинація.
Отримати першу дозу вакцини від коронавірусу зможуть усі охочі, а не лише ті, хто записався в листі очікування у додатку "Дія".
Щеплення будуть проводити вакциною CoronaVac. Відкриють центр о 10:00.
Раніше повідомлялось, що в Закарпатській області відкриють перший центр масової вакцинації від коронавірусу.
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