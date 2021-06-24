Масове отруєння на випускному на Прикарпатті: кількість пацієнтів зросла

В Івано-Франківській області у лікарнях перебувають 17 осіб, які захворіли після святкування випускного в одному зі готельно-ресторанних комплексів, серед постраждалих вісім дітей

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, передає RegioNews.

Встановлено 17 осіб, з них 8 дітей до 18 років, жителів с. Саджава та Глибоке Богородчанської ТГ, які захворіли в результаті відвідування та вживання продуктів харчування 17.06.2021 в готельно-ресторанному комплексі "Діброва”, - йдеться в повідомленні.

12 осіб госпіталізували до інфекційного відділення Богородчанської центральної лікарні з діагнозом "гостра кишкова інфекція”.

Ще 5 осіб з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт невстановленої етіології” перебувають на амбулаторному лікуванні в Саджавській лікарській амбулаторії.

Стан перебігу хвороби пацієнтів середньої важкості.

Нагадаємо, 20 червня до інфекційного відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовані 10 людей.

Згодом стали відомі подробиці масового отруєння на Прикарпатті.