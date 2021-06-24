08:52  24 червня
В Україні за добу виявили майже тисячу нових хворих COVID-19
13:44  24 червня
Мер Сум розповів про відкриття нового центру масової вакцинації
08:11  24 червня
Загострення на Донбасі: за добу зафіксувано 22 порушення поблизу 15 населених пунктів
UA | RU
UA | RU
24 червня 2021, 14:01 80

Масове отруєння на випускному на Прикарпатті: кількість пацієнтів зросла

24 червня 2021, 14:01 80
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

В Івано-Франківській області у лікарнях перебувають 17 осіб, які захворіли після святкування випускного в одному зі готельно-ресторанних комплексів, серед постраждалих вісім дітей

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, передає RegioNews.

Встановлено 17 осіб, з них 8 дітей до 18 років, жителів с. Саджава та Глибоке Богородчанської ТГ, які захворіли в результаті відвідування та вживання продуктів харчування 17.06.2021 в готельно-ресторанному комплексі "Діброва”, - йдеться в повідомленні.

12 осіб госпіталізували до інфекційного відділення Богородчанської центральної лікарні з діагнозом "гостра кишкова інфекція”.

Ще 5 осіб з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт невстановленої етіології” перебувають на амбулаторному лікуванні в Саджавській лікарській амбулаторії.

Стан перебігу хвороби пацієнтів середньої важкості.

Нагадаємо, 20 червня до інфекційного відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовані 10 людей.

Згодом стали відомі подробиці масового отруєння на Прикарпатті.

Івано-Франківська область отруєння ученики лікарні медики

Мер Сум розповів про відкриття нового центру масової вакцинації
24 червня 2021, 13:44
На Харківщині хлопчик напився відбілювача: дитина у лікарні
24 червня 2021, 12:54
В МОЗ розповіли, якими вакцинами можна щепити вагітних
24 червня 2021, 12:22
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
З миру по нитці. Навіщо Кирилу Тимошенку "мала приватизація"
Здорова країна: що не так із черговим амбіційним проєктом Зеленського
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua