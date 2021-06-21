Святкували випускний: стали відомі подробиці масового отруєння на Прикарпатті

Фото з відкритих джерел

На Івано-Франківщині у ресторані "Діброва" в день отруєння школярі святкували випускний. Нині через неякісну їжу на лікарняних ліжках опинилося вже 11 людей.

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Як розповів начальник Богородчанського управління ГУ Держпродспоживслужби області Володимир Лерчук, отруєння у цьому закладі фіксують вже не вперше.

17 червня у ресторані відбувався випускний вечір школярів із села Саджава. 20 червня з лікарні повідомили про те, що в інфекційне відділення поступили люди з ознаками отруєння. Лабораторія відібрала проби залишків харчів. На час перевірки припинено роботу ресторану. Отруєння в цьому закладі зафіксували у 2016 році, якщо не помиляюся. Тоді тут святкували весілля", — констатував Лерчук.

Як повідомили в пресслужбі ГУ Держпродспоживслужби області, загалом у той день у закладі відпочивало 160 людей. Імовірна причина отруєння - протерміновані продукти. Наразі проводять мікробіологічне лабораторне обстеження ресторану "Діброва", відбирають проби харчів та питної води.

Відвідувачі вживали курячі закуски, сирну та м'ясну нарізки, бульйон, картоплю, голубці, воду та алкоголь, — повідомили в пресслужбі установи.

Нині кількість госпіталізованих відвідувачів зросла до одинадцяти.

Як повідомила завідувачка інфекційного відділення Богородчанської центральної райлікарні Лілія Федорів, хворих госпіталізували до медзакладу в стані середньої важкості та легкому. Сьогодні хворі почувають себе краще. Пацієнти поступали з ознаками гострої кишкової інфекції.

Нагадаємо, 20 червня до інфекційного відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовані 10 людей. Усі потерпілі вживали їжу в готельно-відпочинковому комплексі.