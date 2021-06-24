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24 червня 2021, 12:54 101

На Харківщині хлопчик напився відбілювача: дитина у лікарні

24 червня 2021, 12:54 101
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Фото: з відкритих джерел
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У Чугуєві, що на Харківщині маленький хлопчик випив розведений у воді розчин "білизни" через недбалість рідних

Як передає RegioNews, про це повідомили на Facebook-сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Так, 23 червня до служби ЕМД надійшов виклик з приводу "немедикаментозного отруєння".

Маленький хлопчик, 1 р. 7 міс, мешканець м. Чугуїв, випив, розведений у воді, розчин "Білизни", - йдеться у повідомленні.

Бригадою медиків дитині було надано екстрену допомогу та з діагнозом: "Хімічний опік слизової оболонки рота та стравоходу" шпиталізовано разом з мамою до лікувального закладу.

У центрі нагадують, що для запобігання таким нещасним випадкам необхідно зберігати хімічні речовини в недоступних для дітей місцях.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Краматорську з вікна четвертого поверху випав дворічний хлопчик.

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