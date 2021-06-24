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24 июня 2021, 14:01 550

Массовое отравление на выпускном на Прикарпатье: количество пациентов возросло

24 июня 2021, 14:01 550
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В Ивано-Франковской области в больницах находятся 17 человек, заболевших после празднования выпускного в одном из гостинично-ресторанных комплексов, среди пострадавших восемь детей

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, передает RegioNews.

Установлено 17 человек, из них 8 детей до 18 лет, жителей с. Саджава и Глубокое Богородчанской ТО, которые заболели в результате посещения и употребления продуктов питания 17.06.2021 в гостинично-ресторанном комплексе "Дубрава", - говорится в сообщении.

12 человек госпитализированы в инфекционное отделение Богородчанской центральной больницы с диагнозом "острая кишечная инфекция".

Еще 5 человек с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит неустановленной этиологии" находятся на амбулаторном лечении в Саджавской врачебной амбулатории.

Состояние течения болезни пациентов средней тяжести.

Напомним, 20 июня в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 10 человек.

Позже стали известны подробности массового отравления на Прикарпатье.

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