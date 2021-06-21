На Прикарпатті на базі відпочинку отруїлися десятеро людей

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20 червня до інфекційного відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовані 10 людей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України.

Усі потерпілі вживали їжу в готельно-відпочинковому комплексі. Стан їхнього здоров’я середнього ступеня важкості.

За інформацією місцевого видання gk-press.if.ua, серед постраждалих шестеро підлітків та четверо дорослих. Всі вони - жителі села Саджава, які 17 червня перебували у готельно-відпочинковому комплексі в селі Діброва.

Кількість осіб, які жили і харчувалися у відпочинковому закладі уточнюється. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, у Харкові сталося масове отруєння, яке пов'язують з їжею з закладу громадського харчування. Згодом поліція за цим фактом порушила кримінальну справу. Нині до лікарень шпиталізували вже 83 дорослих і дітей.