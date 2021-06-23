НАЗК назвало посадовців із найпроблемнішими деклараціями з 80 перевірених

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило перевірку 80 декларацій посадовців і склало список посадовців, які мають найбільші невідповідності у деклараціях

Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ", передає RegioNews.

Уже ми завершили перевірку 80 декларацій. На сьогодні маємо ТОП-посадовців, у яких було виявлено найбільшу суму недостовірних відомостей. Це начальник Київського міського відділу державної реєстрації шлюбів, 11,9 млн грн. 2,4 млн грн невідповідностей виявили у колишнього першого заступника начальника Укравтодору у Дніпропетровській області Олександра Шефера. 684 тис. не задекларував колишній заступник голови Запорізької ОДА Віталій Тищенко. 583 тис. - народний депутат Микола Задорожний, - сказав Новіков.

Він нагадав, що за виявлене недостовірне декларування на велику суму передбачене відкриття кримінального провадження.

Ми направили відповідні матеріали до Національної поліції. А по інших – складаємо протоколи про адміністративні правопорушення, - сказав Новіков.

Всього НАЗК вже взяло у перевірку 769 декларацій. За словами Новікова, це перші в Україні повні перевірки декларацій, які мають можливість бути завершені.

Як повідомлялося, 9 червня Разумков підписав закон про позбавлення волі за недостовірне декларування.

Але вже 15 червня Зеленський наклав вето на закон про відповідальність за брехню в деклараціях.