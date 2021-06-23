НАПК назвало чиновников с самыми проблемными декларациями из 80 проверенных

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило проверку 80 деклараций должностных лиц и составило список должностных лиц, имеющих наибольшие несоответствия в декларациях

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков в интервью изданию "Цензор.НЕТ", передает RegioNews.

Уже мы завершили проверку 80 деклараций. На сегодня имеем ТОП-чиновников, у которых была выявлена наибольшая сумма недостоверных сведений. Это начальник Киевского городского отдела государственной регистрации браков, 11,9 млн грн. 2,4 млн грн несоответствий обнаружили у бывшего первого заместителя начальника Укравтодора в Днепропетровской области Александра Шефера. 684 тыс. не задекларировал бывший заместитель председателя Запорожской ОГА Виталий Тищенко. 583 тыс. - народный депутат Николай Задорожный, - сказал Новиков.

Он напомнил, что за выявленное недостоверное декларирование на крупную сумму предусмотрено открытие уголовного производства.

Мы направили соответствующие материалы в Национальную полицию. А по остальным - составляем протоколы об административных правонарушениях, - сказал Новиков.

Всего НАПК уже приняло в проверку 769 деклараций. По словам Новикова, это первые в Украине полные проверки деклараций, которые имеют возможность быть завершенными.

Как сообщалось, 9 июня Разумков подписал закон о лишении свободы за недостоверное декларирование.

Но уже 15 июня Зеленский наложил вето на закон об ответственности за ложь в декларациях.