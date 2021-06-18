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18 червня 2021, 16:55 245

Зеленський купив державні облігації на майже 2,8 мільйона

18 червня 2021, 16:55 245
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Фото: із відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський придбав облігації внутрішньої державної позики на суму 2,774 млн грн

Відповідні зміни в майновому стані він подав до Національного агентства із запобігання корупції, передає RegioNews.

Відомо, що Зеленський 3 червня придбав 100 державних облігацій через ОТП Банк.

Номінальна вартість одного цінного паперу на момент купівлі становила 27 345 грн.

Також Зеленський повідомив, що 3 червня отримав дохід від погашення вартості ОВДП у розмірі 2,781 млн гривень.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський пригрозив чиновникам звільненням за заборгованість перед лікарями.

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