Проти Шарія відкрили нові кримінальні справи, - нардеп

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В Україні проти підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія відкрили нові кримінальні справи

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, посилаючись на відповіді на свої звернення, що надійшли від Офісу генпрокурора і Національного агентства з питань запобігання корупції, пише RegioNews.

За його словами, справи відкрили за статтями про відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінації у фінансуванні "Партії Шарія".

"Офіс генпрокурора повідомив, що з цього приводу уже ведеться розслідування Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України. НАЗК повідомило, що в результаті аналізу звіту "Партії Шарія" виявили ознаки кримінальних правопорушень: подання завідомо неправдивих даних фінансового характеру та невідповідність сум доходів осіб, що фінансували партію, розмірам внеску", – написав народний депутат.

У відповіді НАЗК також вказано, що за даними Єдиного державного реєстру судових рішень, Окружний адміністративний суд Києва веде провадження у справі за позовом Мін'юсту до "Партії Шарія" про заборону її діяльності.

Нагадаємо, 11 березня Міністерство юстиції звернулося в суд щодо заборони діяльності "Партії Шарія".

На початку червня СБУ провела обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія".