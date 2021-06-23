На Закарпатті відкриють чотири додаткові центри COVID-вакцинації
Нові центри, в яких можна буде отримати щеплення від коронавірусу, відкриють у Мукачеві, Виноградові, Тячеві та Хусті
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Закарпатської ОДА.
Так, повідомляється, що нові центри вакцинації будуть працювати за наступними адресами:
- Мукачево, вул. Ш Августина, 21 (сесійний зал Мукачівської райради);
- Хуст, вул. Карпатської Січі, 21 (сесійний зал Хустської райради);
- Виноградів, пл. Миру, 3 (Виноградівський міський будинок культури);
- Тячів, вул. Незалежності, 30 (сесійний зал Тячівської районної ради).
Отримати першу дозу вакцини від коронавірусу зможуть усі бажаючі, а не лише ті, хто записався в листі очікування у додатку "Дія".
Також зазначається, що в інших містах області продовжать свою роботу пункти щеплень на базі амбулаторій загальної практики сімейної медицини.
Раніше повідомлялось, що в Закарпатській області відкриють перший центр масової вакцинації від коронавірусу.
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