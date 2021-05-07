Плавучий кран "Захарій" знову втрапив у халепу, на цей раз у Запоріжжі

Попередній раз кран впав у Києві під час будівництва Подільського мостового переходу

Попередній раз кран впав у Києві під час будівництва Подільського мостового переходу

Плавучий кран "Захарій", залучений до будівництва вантового мосту через Дніпро в Запоріжжі, натрапив на підводну скелю, в результаті чого призупинив свою роботу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що до аварії плавкран перевозив демонтовану стару мостову опору до Кривої Бухти. Аварія ж сталася через отриману неправильну інформацію щодо річкового маршруту.

Було пошкоджено дно крану, тому зараз він тимчасово призупиняє свою роботу. В максимально швидкі терміни буде здійснено ремонт пошкодженої частини крану і відновлено роботу з будівництва мосту", - зазначив представник компанії Onur Олександр Цвященко.

Зазначається, що відремонтувати пошкоджену частину крану та відновити роботи з будівництва мосту мають в максимально швидкі терміни.

Нагадаємо, у 2012 році кран "Захарій" вивезли зі столиці до Миколаєва для встановлення нової стріли.

Кран "Захарій" – несамохідний плавучий кран вантажопідйомністю 680 тонн, один із найбільш потужних кранів України. Його використовували під час будівництва Подільського мосту в Києві, але в листопаді 2011 року він упав (команда працівників не постраждала). Отримавши серйозні пошкодження стріла крана була демонтована і спрямована на металобрухт. Кран підняли тільки у 2012 році, у 2014 році відремонтували. З травня 2017 року він був у Стамбулі. Але в січні 2021 року прибув до Запоріжжя для будівництва нового мосту.