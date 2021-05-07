11:49  07 травня
Ляшко повідомив дати введення другої дози вакцин від COVID-19
09:19  07 травня
У центрі Одеси "замінували" будинок: на газовій трубі виявили гранату
08:41  07 травня
Загострення на Донбасі: зафіксовано 16 нових порушень, двоє військових загинули
UA | RU
UA | RU
07 травня 2021, 10:51 397

Плавучий кран "Захарій" знову втрапив у халепу, на цей раз у Запоріжжі

07 травня 2021, 10:51 397
Читайте также на русском языке
Попередній раз кран впав у Києві під час будівництва Подільського мостового переходу
Попередній раз кран впав у Києві під час будівництва Подільського мостового переходу
Читайте также
на русском языке

Плавучий кран "Захарій", залучений до будівництва вантового мосту через Дніпро в Запоріжжі, натрапив на підводну скелю, в результаті чого призупинив свою роботу. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що до аварії плавкран перевозив демонтовану стару мостову опору до Кривої Бухти. Аварія ж сталася через отриману неправильну інформацію щодо річкового маршруту.

Було пошкоджено дно крану, тому зараз він тимчасово призупиняє свою роботу. В максимально швидкі терміни буде здійснено ремонт пошкодженої частини крану і відновлено роботу з будівництва мосту", - зазначив представник компанії Onur Олександр Цвященко.

Зазначається, що відремонтувати пошкоджену частину крану та відновити роботи з будівництва мосту мають в максимально швидкі терміни.

Нагадаємо, у 2012 році кран "Захарій" вивезли зі столиці до Миколаєва для встановлення нової стріли.

Кран "Захарій" – несамохідний плавучий кран вантажопідйомністю 680 тонн, один із найбільш потужних кранів України. Його використовували під час будівництва Подільського мосту в Києві, але в листопаді 2011 року він упав (команда працівників не постраждала). Отримавши серйозні пошкодження стріла крана була демонтована і спрямована на металобрухт. Кран підняли тільки у 2012 році, у 2014 році відремонтували. З травня 2017 року він був у Стамбулі. Але в січні 2021 року прибув до Запоріжжя для будівництва нового мосту.

строительство вода міст робота Запоріжжя

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Тігіпко 2.0. Навіщо Колесніков створює нову партію
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua