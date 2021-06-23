13:44  23 июня
Бизнес в Днепре обяжут контролировать вредные выбросы в воздух и воду - Филатов
10:39  23 июня
В Киеве Центр массовой вакцинации будет работать 4 дня - КГГА
08:11  23 июня
Сутки на Донбассе: в ООС зафиксировали девять нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
23 июня 2021, 16:35 429

Плавкран "Захарий" вернулся к работе на вантовом мосту в Запорожье

23 июня 2021, 16:35 429
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Единственный в Украине плавучий кран "Захарий" приступил к выполнению работ по строительству вантового моста в Запорожье, его собрали после транспортировки из Херсона

Об этом сообщает Запорожская ОГА, передает RegioNews.

С помощью "Захария" проводится монтаж второй секции верховой части пролетного строения вантового моста в Запорожье. Первая секция весом 720 тонн и длиной 84 метра была установлена ​​в апреле.

В начале мая плавкран был поврежден после столкновения с подводной скалой, тогда его перевезли на Херсонский судоремонтный завод.

Напомним, ранее сообщалось, что плавучий кран "Захарий", привлеченный к строительству вантового моста через Днепр в Запорожье, наткнулся на подводную скалу, в результате чего приостановил свою работу.

мост ОГА Запорожье ремонт кран

Фискалы провели обыски в "Киевпастрансе" по факту хищения бюджета
23 июня 2021, 12:14
На Закарпатье откроют четыре дополнительных центра COVID-вакцинации
23 июня 2021, 08:32
В Запорожье директор COVID-больницы, где произошел пожар, восстановился через суд
22 июня 2021, 14:39
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Здоровая страна: что не так с очередным амбициозным проектом Зеленского
Франковск вырос: как села ОТГ радуются, а жители города расплачиваются за победу над Парижем
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram