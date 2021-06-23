Плавкран "Захарий" вернулся к работе на вантовом мосту в Запорожье
Единственный в Украине плавучий кран "Захарий" приступил к выполнению работ по строительству вантового моста в Запорожье, его собрали после транспортировки из Херсона
Об этом сообщает Запорожская ОГА, передает RegioNews.
С помощью "Захария" проводится монтаж второй секции верховой части пролетного строения вантового моста в Запорожье. Первая секция весом 720 тонн и длиной 84 метра была установлена в апреле.
В начале мая плавкран был поврежден после столкновения с подводной скалой, тогда его перевезли на Херсонский судоремонтный завод.
Напомним, ранее сообщалось, что плавучий кран "Захарий", привлеченный к строительству вантового моста через Днепр в Запорожье, наткнулся на подводную скалу, в результате чего приостановил свою работу.
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