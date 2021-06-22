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22 червня 2021, 21:48 164

Перехворілим на COVID-19 слід пройти повний курс вакцинації

22 червня 2021, 21:48 164
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Фото з відкритих джерел
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Особи, які перехворіли на COVID-19, згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, також мають пройти повний цикл вакцинації

Про це повідомив речник Міністерства охорони здоров’я Роман Борщ, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Якщо людина перехворіла і мала COVID-19 в анамнезі, це не означає, що вона може отримати тільки одну дозу вакцини. Якщо вакцина потребує дводозного введення, необхідно робити дві дози. Якщо людина перехворіла на коронавірус, це не є протипоказом вакцинуватися. Рішення Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) каже, що можна відтермінувати вакцинацію на півроку в умовах дефіциту вакцини тим особам, які перехворіли на COVID-19. Проте ви можете щепитися від коронавірусу вже за 28 днів після появи перших симптомів чи лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19, - сказав речник.

Як повідомлялося, МОЗ оголосило старт вакцинації колективів українських компаній. Міністерство охорони здоров’я заявило про початок вакцинації персоналу компаній, які мають у своєму штаті понад 50 охочих отримати щеплення.

Також за інформацією голови Рахункової палати, на вакцини від COVID витратили 7,9 млрд грн, ще 2,6 млрд грн не використані.

вакцинація COVID-19 хвороба друга доза МОЗ

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