Перехворілим на COVID-19 слід пройти повний курс вакцинації

Про це повідомив речник Міністерства охорони здоров’я Роман Борщ, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Якщо людина перехворіла і мала COVID-19 в анамнезі, це не означає, що вона може отримати тільки одну дозу вакцини. Якщо вакцина потребує дводозного введення, необхідно робити дві дози. Якщо людина перехворіла на коронавірус, це не є протипоказом вакцинуватися. Рішення Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) каже, що можна відтермінувати вакцинацію на півроку в умовах дефіциту вакцини тим особам, які перехворіли на COVID-19. Проте ви можете щепитися від коронавірусу вже за 28 днів після появи перших симптомів чи лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19, - сказав речник.