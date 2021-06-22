МОЗ оголосило старт вакцинації колективів українських компаній

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Міністерство охорони здоров’я заявило про початок вакцинації персоналу компаній, які мають у своєму штаті понад 50 охочих отримати щеплення

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Вакцинацію будуть здійснювати препаратом компанії Pfizer, за минулу добу було зареєстровано 1 447 заявок на вакцинацію колективів, загалом на 216 893 особи.

Залишити заявку на виїзд мобільної бригади для щеплення співробітників компанії можна за номером контакт-центру МОЗ.

Для цього колективи мають призначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації. Ця особа складає поіменні списки охочих отримати щеплення.

Коли дійде черга до колективу, регіональний координатор з вакцинації зателефонує відповідальній особі та повідомить усю необхідну інформацію для підготовки та проведення вакцинації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на вакцинацію від коронавірусу в Україні виділять 3 мільярди.