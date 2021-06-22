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22 червня 2021, 14:53 287

В Україні посилять контроль за міграцією з країнами, де поширюється штам "Дельта”

22 червня 2021, 14:53 287
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Фото www.president.gov.ua
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В Україні розглядають можливість обмежень щодо міграції з країнами, де стрімко поширюється штам коронавірусу “Дельта”

Про це йшлося на селекторній нараді, яка відбулася в Офісі Президента, передає RegioNews.

Учасники наради заслухали інформацію Національної академії наук України щодо поширення штаму COVID-19 "Дельта”. За даними НАН, цей штам коронавірусу в 1,6 раза заразніший, ніж штам "Альфа”, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза. Відповідно, Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати відповідні пропозиції.

Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам "Дельта”, — повідомили в Офісі Президента.

Як повідомлялося, у МОЗ розповіли про підготовку до появи в Україні індійського штаму COVID-19. Україна готується до можливої появи індійського штаму коронавірусу нарощуванням темпів вакцинації та запровадженням обмежень для іноземців під час перетину кордону.

COVID-19 МОЗ МЗС міграція Обмеження Офіс президента

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