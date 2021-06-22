11:11  22 червня
На Харківщині викрили бізнес із виробництва агрохімікатів: проведено 14 обшуків
13:03  22 червня
У МОЗ розповіли про підготовку до появи в Україні індійського штаму COVID-19
08:11  22 червня
За добу в ООС зафіксували 14 обстрілів українських військ, втрат немає
UA | RU
UA | RU
22 червня 2021, 13:03 1319

У МОЗ розповіли про підготовку до появи в Україні індійського штаму COVID-19

22 червня 2021, 13:03 1319
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Україна готується до можливої появи індійського штаму коронавірусу нарощуванням темпів вакцинації та запровадженням обмежень для іноземців під час перетину кордону

Про це під час форуму "Україна 30" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Зараз ми як готуємося - шляхом вакцинації нашого населення. Зараз в Україні в наявності 2 628 000 доз вакцини, ми нарощуємо масштабну кампанію з імунопрофілактики, яка буде зростати кожен день", - сказав Ляшко.

Він додав, що паралельно з цим кожен іноземець, який відвідує Україну, повинен надати негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про проходження повного курсу COVID-вакцинації.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли про кількість утилізованих COVID-вакцин.

коронавірус заява МОЗ Віктор Ляшко вакцинація штам

ДСНС назвала можливі причини вибуху в житловому будинку в Білогородці
22 червня 2021, 12:42
В Україні вже зробили два мільйони щеплень від COVID-19
22 червня 2021, 10:41
Дві області не відповідають "зеленій” зоні карантину - дані МОЗ
22 червня 2021, 10:26
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Франківськ виріс: як села ОТГ радіють, а жителі міста розплачуються за перемогу над Парижем
Зелена хвиля Садового: куди може привести мера Львова політичний альянс з президентом
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram