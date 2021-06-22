У МОЗ розповіли про підготовку до появи в Україні індійського штаму COVID-19

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Україна готується до можливої появи індійського штаму коронавірусу нарощуванням темпів вакцинації та запровадженням обмежень для іноземців під час перетину кордону

Про це під час форуму "Україна 30" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Зараз ми як готуємося - шляхом вакцинації нашого населення. Зараз в Україні в наявності 2 628 000 доз вакцини, ми нарощуємо масштабну кампанію з імунопрофілактики, яка буде зростати кожен день", - сказав Ляшко.

Він додав, що паралельно з цим кожен іноземець, який відвідує Україну, повинен надати негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про проходження повного курсу COVID-вакцинації.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли про кількість утилізованих COVID-вакцин.