На вакцини від COVID витратили 7,9 млрд грн, ще 2,6 млрд грн невикористані, - голова Рахункової палати

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Міністерство охорони здоров’я вже витратило на вакцинацію 7,9 млрд грн, ще 2,6 млрд грн залишаються невикористаними

Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи ситуацію з використанням коштів на закупівлю вакцин від COVID-19, передає RegioNews з посиланням на сайт Рахункової палати.

Валерій Пацкан зауважив, що до кінця червня МОЗ має використати 10,5 млрд грн на закупівлю вакцини від COVID-19, і на сьогодні за бюджетною програмою уже сплачено 7,9 млрд грн, з яких 1,1 млрд грн на початку червня.

Він зазначив, що з цих коштів 7,8 млрд грн сплачено за закупівлю вакцини, 41 млн грн – шприців; 3,8 млн грн – розчину та 18 млн грн - контейнерів для збору медичних відходів.

За ці кошти планується закупити 38 млн доз вакцин. Середня вартість вакцини з усіма розхідними матеріалами, закладена в бюджеті, - майже 276 грн, - додав голова Рахункової палати.

Він наголосив, що останніми тижнями намітилися позитивна динаміка у вакцинуванні населення.

Так само мають бути зміни і у використанні бюджетних коштів, передбачених на закупівлю вакцини. І важливо, щоб кошти витрачалися ефективно, - додав Голова Рахункової палати.

Як повідомлялося, 31 травня ДП "Медзакупівлі" звернулося до суду щодо пені з фармацевтичної групи "Лекхім" за прострочені поставки ковід-вакцин.

Раніше, 25 травня стало відомо, що на вакцинацію від коронавірусу в Україні виділять 3 мільярди. Український уряд прийняв постанову, згідно з якою затверджено порядок розподілу бюджетних призначень на заходи, пов'язані з вакцинацією населення та запобіганням поширенню хвороби COVID-19.