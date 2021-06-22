Переболевшим COVID-19 следует пройти полный курс вакцинации
Лица, которые переболели COVID-19, согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, также должны пройти полный цикл вакцинации
Об этом сообщил спикер Министерства здравоохранения Роман Борщ, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
Если человек переболел и имел COVID-19 в анамнезе, это не значит, что он может получить только одну дозу вакцины. Если вакцина требует двухдозного введения, необходимо делать две дозы. Если человек переболел коронавирусом, это не является противопоказанием вакцинироваться. Решение Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ) говорит, что можно отсрочить вакцинацию на полгода в условиях дефицита вакцины тем лицам, которые переболели COVID-19. Однако вы можете привиться от коронавируса уже через 28 дней после появления первых симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19, - сказал спикер.
Как сообщалось, Минздрав объявил старт вакцинации коллективов украинских компаний. Министерство здравоохранения заявило о начале вакцинации персонала компаний, которые имеют в своем штате более 50 желающих получить прививку.
Также по информации председателя Счетной палаты, на вакцины от COVID потратили 7,9 млрд грн, еще 2,6 млрд грн не использованы.