Переболевшим COVID-19 следует пройти полный курс вакцинации

Об этом сообщил спикер Министерства здравоохранения Роман Борщ, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Если человек переболел и имел COVID-19 в анамнезе, это не значит, что он может получить только одну дозу вакцины. Если вакцина требует двухдозного введения, необходимо делать две дозы. Если человек переболел коронавирусом, это не является противопоказанием вакцинироваться. Решение Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ) говорит, что можно отсрочить вакцинацию на полгода в условиях дефицита вакцины тем лицам, которые переболели COVID-19. Однако вы можете привиться от коронавируса уже через 28 дней после появления первых симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19, - сказал спикер.