РНБО завтра розгляне загрози появи штаму Delta в Україні – Радуцький

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У середу, 23 червня, може відбутися засідання Ради національної безпеки та оборони. Одне з питань порядку денного – загроза появи "індійського" штаму коронавірусу в Україні

Про це написав глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у Telegram, передає RegioNews.

Завтра планується засідання РНБО, на якому одне з питань стосується саме загрози появи в Україні "індійського" штаму. Українці втомились від карантинних обмежень, але ситуація дійсно загрозлива, – зазначив нардеп.

Він підкреслив, що є ризик, що згодом хвиля дійде і до України.

За даними Public Health England, "дельта-штам" у 1,6 раза агресивніший, ніж вже добре нам відомі, у 2,3 раза частіше призводить до госпіталізації, у 1,5 раза частіше – до реанімації. Для початку спалаху в регіоні достатньо невеликої кількості інфікованих – вірус настільки агресивний, що навіть одна хвора людина може спровокувати хвилю епідемії, – написав Радуцький.

Як повідомлялося, в Україні посилять контроль за міграцією з країнами, де поширюється штам "Дельта”.

Також у МОЗ розповіли про підготовку до появи в Україні індійського штаму COVID-19. Україна готується до можливої появи індійського штаму коронавірусу нарощуванням темпів вакцинації та запровадженням обмежень для іноземців під час перетину кордону.